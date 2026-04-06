UPS et les Teamsters parviennent à un accord qui plafonne les offres de départ pour les chauffeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Parcel Service UPS.N a déclaré dimanche qu'il avait conclu un accord avec la Fraternité internationale des Teamsters pour plafonner les offres de départ à 7 500 chauffeurs après un conflit sur les plans de réduction de la main-d'œuvre de l'entreprise.

Selon l'accord, UPS offrira 150 000 dollars pour une retraite anticipée.

Le syndicat a cherché à bloquer le Driver Choice Program du géant de la livraison de colis, arguant qu'il a été lancé sans négociations, en violation de son contrat de travail pour 2023. Selon lui, ces dispositions interdisent à UPS de conclure de tels accords individuels avec ses chauffeurs.

UPS a annoncé en janvier des plans visant à supprimer jusqu'à 30 000 emplois et à fermer 24 sites cette année, dans le but de s'éloigner des millions de livraisons peu rentables pour son plus gros client, le distributeur en ligne Amazon.com

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