information fournie par In Extenso Financement & Marché • 04/04/2024 à 00:00

Upergy : Leader dans la distribution de piles et batteries

Initiation à Achat, OC 2,75 €, +20% potentiel de hausse

À la suite du recentrage stratégique sur la division batterie finalisé en 2017 (cession de la branche Santé Sécurité), VDI Group devient UPERGY spécialiste européen dans la distribution de piles et batteries sur le segment des batteries de petites et moyennes tailles (0,5 à 48 volts). Nous projetons une croissance des BPAs de 42%

à 3 ans. La valorisation est attractive à 5,1x l’EV/EBITDA 2024 vs une moyenne historique sur 2 ans à 10,6x. Nous initions le suivi à Achat avec un OC à 2,75 €

soit 20% de potentiel de hausse.

Un virage stratégique vers le B2B …

Les évolutions techniques des produits et la concurrence accrue sur les produits standards (téléphone, PC, tablettes, …) limitent un peu plus chaque année les débouchés en B2C. En l’espace de 5 ans le segment B2C qui représentait près d’un quart des ventes se limite désormais à environ 1/10 du CA. Dans cet environnement mouvant, UPERGY a réalisé un virage stratégique vers le B2B et notamment vers la fabrication.

… porté par son statut de spécialiste

Un catalogue de plus de 10 000 références, une force de vente ultraspécialisée, une présence dans les réseaux de magasins spécialisés (retails pro), un savoir-faire reconnu et une politique RSE différenciante sont les atouts qui ont permis à UPERGY de se démarquer de la concurrence et de se développer auprès des professionnels.

Enix Power Solutions : l’activité fabrication d’UPERGY portée par la dynamique du marché de premier équipement

La dynamique de marché se situe sur le premier équipement. UPERGY travaille avec les fabricants de produits électroniques pour proposer des batteries

adaptées à leurs nouveaux produits. Avec l’IOT, la multitude de nouveaux produits électriques et électroniques créée chaque année nécessite la conception et la fabrication de batteries adaptées. Grace à ses bureaux d’études et à ses ateliers de production, UPERGY intervient en premier équipement sur des produits de tous secteurs d’activité (Défense, Aérospatial, Télécommunication, Médical…). Cette activité qui met en avant le savoir-faire technique d’UPERGY se renforce au fil des

ans.

Hawk-Woods : après une année noire en 2023, les curseurs

repassent au vert

Hawk-Woods, société anglaise acquise par UPERGY, spécialisée dans la fabrication de systèmes de batteries avancés pour l’industrie mondiale du cinéma et de la

télévision constitue un véritable générateur de cash depuis son entrée dans le Groupe en 2019. Avec un ratio structurel de RN/CA supérieur à 30%, la société contribue fortement à la profitabilité du Groupe UPERGY. En 2023, lourdement

pénalisée par la grève du cinéma américain, elle voit son CA reculer de plus de 25% et sa profitabilité se réduire fortement. Cette année noire, laisse déjà entrevoir un rebond sur 2024 et un effet de rattrapage suite au gel des dépenses en 2023.