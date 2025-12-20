Universal Studios prévoit un parc à thème en Arabie saoudite, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Universal Studios UVV.N en est aux premières phases de planification pour construire un nouveau parc à thème en Arabie saoudite, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes au courant de l'affaire.

L'unité de Comcast CMCSA.O est en train de travailler sur le concept initial du parc, qui pourrait être financé par une entité soutenue par le gouvernement saoudien dans le cadre d'un accord de licence avec Universal, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.