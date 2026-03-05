 Aller au contenu principal
Universal Music suspend sa cotation aux États-Unis en raison de l'incertitude du marché
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des résultats aux paragraphes 6-9) par Leo Marchandon

5 mars - Universal Music Group UMG.AS , le plus grand label de musique au monde,a suspendu jeudi son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, invoquant l'incertitude du marché.

UMG a déclaré que les conditions du marché avaient poussé son évaluation à un niveau qu'elle considérait comme inférieur à sa valeur. La société a déclaré qu'elle ferait le point sur la situation si les conditions évoluaient.

La décision revient sur un accord avec Pershing Square PSHP.L de l'investisseur milliardaire Bill Ackman, qui avait exercé son droit de demander une offre aux États-Unis et avait fait valoir qu'une cotation à New York stimulerait le cours de l'action et la liquidité d'UMG.

UMG a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros (14,5 milliards de dollars), en hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente à taux de change constants.

Les artistes du groupe ont dominé les charts mondiaux en 2025 pour la troisième année consécutive, occupant 9 des 10 premières places de l'IFPI Global Artist Chart, avec Taylor Swift, le groupe de KPop Stray Kids et Drake en tête, tandis que la bande originale de KPop Demon Hunters a été l'une des plus vendues de l'année.

NOUVEAUX ACCORDS DE STREAMING

UMG a déclaré avoir conclu de nouveaux accords de "streaming 2.0" avec Spotify et YouTube (Alphabet) GOOGL.O en 2025, poursuivant ainsi sa stratégie visant à accroître les revenus provenant des "superfans" plutôt que des auditeurs occasionnels, en mettant l'accent sur les ventes de produits dérivés et les abonnements premium.

Le chiffre d'affaires des abonnements premium a augmenté de 5,6 % pour atteindre 4,88 milliards d'euros, dépassant la croissance globale du chiffre d'affaires du streaming de 1,5 %.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'UMG (Ebitda) a augmenté de 5,6 % pour atteindre 2,81 milliards d'euros en 2025.

Le bénéfice net, part du groupe, a chuté de 26,5 % pour atteindre 1,53 milliard d'euros. La société a déclaré que cette baisse était due à la réévaluation de ses participations dans des sociétés telles que Spotify SPOT.N et Tencent Music

1698.HK . Si l'on exclut ces éléments, le bénéfice net ajusté a augmenté de 7,0 % pour atteindre 1,91 milliard d'euros.

(1 $ = 0,8640 euros)

Valeurs associées

ALPHABET-A
299,2600 USD NASDAQ -1,28%
PERSH SQUA HLD
4 140,000 GBX LSE -1,38%
PERSH SQUA HLD
55,150 USD LSE -1,34%
SPOTIFY TECH
545,460 USD NYSE +2,10%
TENCENT HLDG
55,000 EUR Tradegate -1,43%
TENCENT-A
6,150 EUR Tradegate 0,00%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,3600 EUR Euronext Amsterdam +2,57%
