Universal Music Group et Spotify concluent un nouvel accord

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Universal Music Group (UMG) UMG.AS , le plus grand label de musique au monde, et le géant suédois du streaming Spotify SPOT.N ont conclu un nouvel accord pluriannuel pour la musique enregistrée et l' édition musicale, ont-ils annoncé dimanche.

L'accord d'édition établit une licence directe entre Spotify et UMG pour l'ensemble du portefeuille de produits actuel de Spotify aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, ont-ils déclaré dans un communiqué.

"Les artistes, les auteurs-compositeurs et les consommateurs bénéficieront d'offres nouvelles et évolutives, de nouveaux paliers d'abonnements payants, d'une offre groupée de contenus musicaux et non musicaux, et d'un catalogue de contenus audio et visuels plus riche", ont déclaré les deux sociétés.

Le partenariat garantira une innovation constante, rendant les abonnements musicaux encore plus attrayants pour un public mondial plus large, a déclaré Daniel Ek, fondateur et directeur général de Spotify.

L'année dernière, Spotify a licencié des employés (), supprimé les podcasts et réduit les dépenses de marketing afin d'accroître sa rentabilité. Elle a également augmenté les prix de ses plans américains afin de tirer parti de la demande pour ses produits haut de gamme.