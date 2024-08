Universal Music Group : accord pluriannuel avec Meta

(AOF) - Meta et Universal Music Group (UMG), spécialiste mondial du divertissement musical, ont annoncé un accord mondial pluriannuel qui élargira les opportunités créatives et commerciales pour les artistes d'UMG et les auteurs-compositeurs d'Universal Music Publishing Group (UMPG) sur le réseau mondial de plateformes de Meta : Facebook, Instagram, Messenger, Horizon, Threads et, pour la première fois, WhatsApp.

Le nouvel accord reflète l'engagement commun des deux compagnies à protéger les créateurs et le talent artistique, notamment en veillant à ce que les artistes et les auteurs-compositeurs soient rémunérés équitablement.

Dans le cadre de leur partenariat, Meta et UMG continueront de travailler ensemble pour traiter, entre autres, du contenu généré par l'IA non autorisé qui pourrait affecter les artistes et les auteurs-compositeurs.

Ce nouvel accord s'appuie sur le cadre stratégique établi par l'accord historique de 2017 entre les deux sociétés. Dans le cadre de l'accord de 2017, UMG est devenue la première grande société musicale à concéder des licences pour ses catalogues de musique enregistrée et d'édition musicale sur les plateformes de Facebook.