 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 649,26
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Unitil chute après avoir dévoilé un projet de vente d'actions de 65 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 22:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août -

** Les actions d'Unitil Corp. UTL.N ont baissé de 4,8 % à 46,76 $ sur un faible volume après le marché, alors que l'entreprise de services publics cherche à lever des fonds

** Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel basé dans le New Hampshire annonce () une offre d'actions de 65 millions de dollars

** Il a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire des contributions en capital à ses filiales de services publics réglementés, pour rembourser la dette et pour les besoins généraux de l'entreprise

** Wells Fargo et Scotia Capital sont les teneurs de livre actifs de l'offre, rejoints par Janney Montgomery en tant que teneur de livre

** UTL a environ 16,29 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 800 millions de dollars

** Les actions, dont le dividende a été augmenté jeudi, ont clôturé en baisse de 1,6 % à 49,12 $, en baisse de ~9 % depuis le début de l'année

** Les deux analystes qui couvrent UTL sont optimistes avec des prévisions de 56 $ et 63 $, selon les données de LSEG

Dividendes

Valeurs associées

UNITIL CORP
49,075 USD NYSE -2,44%
WELLS FARGO
79,370 USD NYSE +1,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank