Unitil chute après avoir dévoilé un projet de vente d'actions de 65 millions de dollars

14 août -

** Les actions d'Unitil Corp. UTL.N ont baissé de 4,8 % à 46,76 $ sur un faible volume après le marché, alors que l'entreprise de services publics cherche à lever des fonds

** Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel basé dans le New Hampshire annonce () une offre d'actions de 65 millions de dollars

** Il a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire des contributions en capital à ses filiales de services publics réglementés, pour rembourser la dette et pour les besoins généraux de l'entreprise

** Wells Fargo et Scotia Capital sont les teneurs de livre actifs de l'offre, rejoints par Janney Montgomery en tant que teneur de livre

** UTL a environ 16,29 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 800 millions de dollars

** Les actions, dont le dividende a été augmenté jeudi, ont clôturé en baisse de 1,6 % à 49,12 $, en baisse de ~9 % depuis le début de l'année

** Les deux analystes qui couvrent UTL sont optimistes avec des prévisions de 56 $ et 63 $, selon les données de LSEG