UNITI : RESULTATS ANNUELS 2022

RESULTATS ANNUELS 2022



UNITI CONFIRME LA SOLIDITÉ DE SON MODÈLE DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DIFFICILE

CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 EN CROISSANCE DE +49 % À 150,6 M€ EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNONCÉS

EBITDA DE 11,7 M€, EN PROGRESSION DE + 40 % MALGRÉ LA CROISSANCE DES COUTS DE STRUCTURE ET LES TENSIONS INFLATIONNISTES

STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE ET GEARING EN TRES NETTE AMELIORATION (1,9 À FIN 2022 VS 2,5 À FIN 2021)

BACKLOG À UN NIVEAU HISTORIQUE DE 1 400 M€ À FIN 2022



Le Conseil d'administration du Groupe UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, a procédé le 27 avril 2023 à l’examen et à l’arrêté des comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.