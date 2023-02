COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 février 2023 – 18h00



UNITI FAIT SON ENTRÉE DANS LE PALMARÈS DES

500 CHAMPIONS DE LA CROISSANCE 2023









Le journal des Echos et l’institut Statista ont publié, pour la septième année consécutive, le palmarès 2023 des Champions de la Croissance, mettant à l’honneur les 500 entreprises françaises indépendantes les plus dynamiques, ayant enregistré une croissance significative de leur chiffre d’affaires sur la période 2018-2021, et ayant généré au minimum 100K€ de chiffre d’affaires en 2018 et 1,5 M€ de chiffre d’affaires en 2021.



UNITI, promoteur immobilier spécialiste du parcours résidentiel pour tous, employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers sept implantations et figurant dans le top 30 des promoteurs immobiliers français, fait son entrée dans ce palmarès multi-sectoriel en se classant à la 20ème place dans son secteur d’activité « Immobilier » et en 294ème position sur les 500 lauréats.



Ainsi, avec un chiffre d’affaires de 101,1 millions d’euros en 2021, UNITI a enregistré une croissance annuelle moyenne de 25,01% sur la période de référence (2018-2021) et a doublé ses effectifs.