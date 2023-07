UNITI ENREGISTRE UNE DES PLUS FORTES PROGRESSIONS AU CLASSEMENT DES MEILLEURS PROMOTEURS IMMOBILIERS NATIONAUX ET REMPORTE LE PRIX DE L’INNOVATION ÉNERGÉTIQUE

UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, figure pour la 2ème année consécutive dans le Classement des Promoteurs en enregistrant la deuxième plus forte progression en volume d’affaires global et en intégrant le Top 20 des promoteurs nationaux dans la catégorie logement résidentiel*. À cette occasion, UNITI s’est également vu décerner le prix « Innovation énergétique » pour un ensemble immobilier emblématique réalisé au cœur de Sète (Hérault).





La rédaction d’Innovapresse a présenté ce lundi 3 juillet la 35ème édition de son Classement des Promoteurs. Édité chaque année, ce Classement est un outil de travail indispensable des professionnels de l’immobilier. Il propose une analyse comparée de l’activité et de la structure des principaux groupes de promotion : dirigeants, stratégies, spécialités (bureaux, logement, logistique ou centres commerciaux), volumes d’activité, zones d’implantation.