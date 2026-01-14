UnitedHealth va accélérer les paiements de Medicare Advantage à certains hôpitaux ruraux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 2 et 3; contexte dans l'ensemble de l'article)

L'unité d'assurance maladie de UnitedHealth UNH.N a déclaré mercredi qu'elle avait lancé un programme pilote visant à accélérer les paiements Medicare Advantage de 50 % en moyenne pour soutenir les hôpitaux ruraux indépendants dans certains États.

Le projet pilote de six mois dans l'Oklahoma, l'Idaho, le Minnesota et le Missouri se concentrera sur la réduction des délais de recouvrement pour les hôpitaux ruraux de moins de 30 jours à moins de 15 jours, a déclaré l'assureur.

Les hôpitaux ont été sélectionnés sur la base de critères visant à identifier ceux qui ont le plus besoin d'une aide financière et à contribuer à l'élaboration de stratégies à plus long terme en matière de santé rurale, a précisé UnitedHealthcare. Les enseignements tirés de ce projet pilote serviront de guide pour une éventuelle extension à d'autres hôpitaux et à d'autres marchés.

Les hôpitaux ruraux ont prévenu que les coupes budgétaires proposées par le président Donald Trump dans le cadre de son plan de réduction d'impôts et de dépenses pourraient les obliger à réduire leurs services ou à fermer leurs portes.

Un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré en décembre que l'administration Trump accorderait à chaque État américain entre 147 et 281 millions de dollars en 2026 dans le cadre d'un nouveau programme de transformation de la santé rurale visant à améliorer l'accès aux soins et la qualité des services.

L'initiative, autorisée par la loi "One Big Beautiful Bill Act", fournira 50 milliards de dollars sur cinq années fiscales. Elle mettra à disposition 10 milliards de dollars chaque année de l'exercice 2026 à l'exercice 2030 pour l'ensemble des 50 États.