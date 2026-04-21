UnitedHealth signale des difficultés dans le projet pilote de médicaments contre l'obésité de Medicare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K et Sriparna Roy

UnitedHealth UNH.N a déclaré mardi qu'il y avait des "défis" autour du programme pilote Medicare pour couvrir les médicaments contre l'obésité, ajoutant une incertitude quant à l'adhésion des assureurs de santé à ce programme.

Dans le cadre du programme appelé Balance, les Centers for Medicare and Medicaid Services des États-Unis fixeront des conditions de couverture normalisées en négociant directement des prix nets garantis, plafonnant potentiellement les coûts à la charge des patients pour les médicaments GLP-1 d'Eli Lilly et de Novo Nordisk.

"La structure actuellement prévue présente des difficultés notables et des questions en suspens", a déclaré Bobby Hunter, responsable des programmes gouvernementaux de UnitedHealth, lors de la conférence téléphonique du premier trimestre de l'entreprise, ajoutant que cette dernière est en dialogue actif avec l'agence.

Le programme, une priorité pour l'administration Trump, avait une date limite du lundi 20 avril pour que les assureurs de santé choisissent de participer.

L'agence a déclaré qu'elle déploierait une démonstration de paiement Medicare GLP-1 en juillet comme une passerelle à court terme vers le programme BALANCE, permettant aux bénéficiaires d'accéder aux médicaments à des prix négociés par l'administration.

UnitedHealth a déclaré qu'elle participerait à cette démonstration.

Bloomberg News, citant un porte-parole, a déclaré que CVS Health, la société mère du principal assureur Medicare, Aetna, a refusé de participer au programme de couverture de l'obésité.

Les actions d'Eli Lilly LLY.N ont chuté de près de 2 %, tandis que les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO , cotées en bourse aux États-Unis, ont baissé de 3,4 %.

Les régimes ont depuis longtemps fait part de leurs préoccupations concernant le modèle et de leur peu d'empressement à y adhérer en raison de diverses incertitudes, a déclaré Molly Turco, analyste chez TD Cowen.

Le président américain Donald Trump a signé un accord en novembre avec Lilly et Novo pour réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces.

"Il est clair que la négociation ouverte est une tactique éprouvée adoptée par l'administration Trump et nous ne sommes pas surpris que les fournisseurs de soins gérés se tournent également vers le forum public", a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi.

CVS et d'autres assureurs de santé n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.