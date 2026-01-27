UnitedHealth s'effondre alors que les taux de paiement des assureurs Medicare éclipsent les prévisions pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des assureurs santé chutent en raison des taux décevants de Medicare Advantage

Les prévisions de bénéfices ajustés de UNH pour 2026 ont été légèrement supérieures à celles de Wall Street

Les assureurs pourraient introduire des "primes de membre" en raison des faibles augmentations de taux, selon un analyste

(Ajoute les commentaires de l'analyste aux paragraphes 4, 5 et 7, et le commentaire de l'investisseur au paragraphe 11) par Sriparna Roy et Sneha S K

UnitedHealth UNH.N a prévu un bénéfice ajusté pour 2026 légèrement supérieur aux estimations des analystes, mais les actions du géant des soins de santé ont chuté de 15,8%, entraînées par une augmentation plus faible que prévu des taux de paiement Medicare Advantage 2027 pour les assureurs de santé.

Les actions de son homologue Humana HUM.N ont baissé de 16,5 %, tandis que celles de CVS Health CVS.N ont chuté de plus de 13 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont déclaré tard lundi que les taux de paiement pour les plans Medicare Advantage (MA) soutenus par le gouvernement n'augmenteront que de 0,09% en 2027, bien en deçà des attentes de Wall Street d'une augmentation allant jusqu'à 6%.

Selon David Windley, analyste chez Jefferies, en raison de la baisse des tarifs, les assureurs santé pourraient être contraints d'introduire pour la première fois des "primes de membre" sur un nombre important de plans.

Il a ajouté que les unités de soins fondées sur la valeur, comme Optum Health de UnitedHealth, qui sont payées sur la base des résultats obtenus par les patients plutôt que sur la quantité, subissent la pression la plus forte et devraient négocier de meilleures conditions de paiement avec le gouvernement ou trouver des compensations de coûts pour en atténuer l'impact.

UnitedHealth et ses homologues, qui proposent des régimes d'assurance maladie pour les personnes âgées, sont confrontés à l'augmentation des coûts médicaux depuis plus de deux ans.

La société a déjà réduit ses offres de MA.

Mais si rien ne change, c'est l'activité d'assurance maladie de UnitedHealth qui sera la plus touchée par membre, car le nouveau modèle de risque réduit son avantage historique en matière de codage, a déclaré Windley.

CROISSANCE EN 2026

UnitedHealth vise un retour à la croissance en 2026, mais s'attend à une reprise difficile de son activité Medicaid pour les Américains à faible revenu en raison d'un décalage entre les taux de paiement et les coûts des services médicaux.

"Nous avons relevé les défis directement et terminé l'année 2025 en tant qu'entreprise beaucoup plus forte", a déclaré le directeur général Stephen Hemsley.

UnitedHealth prévoit un bénéfice annuel par action supérieur à 17,75 dollars, légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 17,74 dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Le trimestre actuel et les prévisions pour 2026 semblent toucher la cible", a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Bahl et Gaynor.

La société s'attend à ce que le ratio de soins médicaux 2026 - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - soit d'environ 88,8%. Les analystes s'attendent à un ratio de 88,64 %.

UnitedHealth a déclaré un ratio de soins médicaux ajusté pour 2025 de 88,9%, contre 85,5% en 2024 et les attentes des analystes de 89,1%.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 2,11 $ par action au quatrième trimestre, légèrement supérieur au consensus du marché de 2,10 $.