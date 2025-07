UnitedHealth: rétablissement d'objectifs pour 2026 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 14:25









(Zonebourse.com) - Après les avoir suspendus en mai dernier, UnitedHealth indique rétablir des objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2025, tablant désormais sur un BPA ajusté d'au moins 16 dollars, ainsi que sur des revenus de 445,5 à 448 milliards de dollars.



'Ces perspectives reflètent les performances du premier semestre et les attentes pour le reste de l'année, y compris les tendances à la hausse des soins réalisées et prévues', explique le groupe, qui prévoit de renouer avec la croissance des profits en 2026.



Sur son deuxième trimestre 2025, la compagnie d'assurance et de services de santé a engrangé un BPA ajusté de 4,08 dollars, manquant sensiblement l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en croissance de près de 13% à 111,6 milliards.



UnitedHealth a vu son ratio de soins médicaux se dégrader de 4,3 points à 89,4%, sous l'effet d'une dynamique de hausse des coûts médicaux significativement supérieure à celle de la tarification, ainsi que des réductions des financements Medicare.





