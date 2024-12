UnitedHealth repousse la date butoir pour la fusion avec Amedisys

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le groupe américain d’assurance-santé UnitedHealth et Amedisys ont accepté de reporter la date butoir leur fusion, selon un document déposé auprès de la SEC. Initialement prévu pour décembre 2024, l'accord a été retardé en raison de difficultés juridiques, notamment une action intentée par le ministère américain de la justice (DOJ). UnitedHealth avait proposé 3,6 milliards de dollars pour s'emparer d'Amedisys.

