UnitedHealth réfute les allégations du Wall Street Journal

(AOF) - UnitedHealth Group, un géant des soins de santé et fournisseur de services de santé aux Etats-Unis, a répondu via un communiqué aux allégations de désinformation rapportées par The Wall Street Journal concernant son programme Medicare Advantage (MA). Selon le quotidien économique et financier américain, citant des personnes familières de la question, "le Département américain de Justice aurait lancé une enquête sur les pratiques du groupe en matière de facturation.

L'enquête supposée pour fraude examine les pratiques d'UnitedHealth en matière d'enregistrement des diagnostics qui déclenchent des paiements supplémentaires dans ses plans Medicare Advantage. L'enquête aurait été ouverte récemment.

Suite à cette information rapportée par le Wall Street Journal, l'action de UnitedHealth chute de 8,78% à 458,36 dollars à New York.

"Le Wall Street Journal continue de diffuser des informations erronées sur le programme Medicare Advantage (MA). Le gouvernement examine régulièrement tous les plans MA pour s'assurer de leur conformité et nous avons toujours obtenu les meilleurs résultats du secteur lors de ces examens", a expliqué UnitedHealth dans un communiqué publié ce vendredi.

"Toute suggestion selon laquelle nos pratiques sont frauduleuses est scandaleuse et fausse", précise la société.

