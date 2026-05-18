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UnitedHealth recule après la cession par Berkshire de sa participation dans l'assureur santé
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sriparna Roy

L'action UnitedHealth UNH.N a chuté de 3% lundi après que Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé avoir cédé sa participation dans le conglomérat de soins de santé dans le cadre d'un remaniement de son portefeuille au premier trimestre sous la direction du directeur général Greg Abel.

En août dernier, Berkshire Hathaway avait annoncé avoir acheté 5 millions d'actions de UnitedHealth, ce qui avait alors fait grimper le cours de l'action , les investisseurs pariant sur un redressement sous la direction du directeur général Stephen Hemsley. Vendredi, Berkshire a déclaré avoir liquidé sa position dans le géant de l'assurance santé.

« Les mouvements boursiers de Berkshire Hathaway ont tendance à avoir un impact sur les actions, que Warren Buffett soit à l'origine de ce changement ou non », a déclaré Bill Stone, directeur des investissements chez Glenview Trust Company, qui détient des actions Berkshire.

(UnitedHealth) a connu une belle progression cette année, ce qui a peut-être renforcé la tentation de prendre des bénéfices depuis la sortie de Berkshire.

L'action UnitedHealth a progressé d'environ 20% depuis le début de l'année, après avoir chuté de plus de 30% l'année dernière, ce qui en avait fait la valeur la moins performante de l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI en 2025.

Hemsley, qui a repris ses fonctions de directeur général l’année dernière, s’est efforcé de restaurer la confiance des investisseurs dans un contexte marqué par la hausse des coûts de santé, les critiques à l’égard des pratiques des assureurs, le meurtre d’un cadre supérieur fin 2024 et une enquête fédérale sur ses régimes soutenus par le gouvernement.

La nouvelle selon laquelle Berkshire s'est retiré de sa participation dans UNH pourrait peser quelque peu sur le titre à court terme, mais elle ne remet pas en cause le redressement opérationnel en cours, qui semble aller dans la bonne direction, a déclaré James Harlow, vice-président senior chez Novare Capital Management, qui détient 54 855 actions UnitedHealth.

En avril , UnitedHealth a relevé ses prévisions de bénéfices annuels eta dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de chiffre d’affaires pour le premier trimestre. D’autres grands assureurs ont également publié de solides résultats trimestriels et ont déclaré mieux maîtriser la gestion de la hausse des coûts.

Julie Utterback, analyste chez Morningstar, a déclaré que la décision de Berkshire était probablement davantage liée à des changements dans son portefeuille qu'à autre chose, ajoutant que le secteur des soins gérés avait connu une reprise au cours de la saison des résultats du premier trimestre.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
724 051,210 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 591,44 Pts Index Ex +0,13%
UNITEDHEALTH GRO
386,660 USD NYSE -1,82%
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