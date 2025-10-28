UnitedHealth : hausse des prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth UNH.N augmentent de 2,1 % à 373,65 $ avant le marché

** La société prévoit pour un bénéfice annuel ajusté par action d'au moins 16,25 $, contre au moins 16,00 $ attendus précédemment

** UNH annonce un bénéfice ajusté de 2,92 $/shr pour le T3 , contre une estimation moyenne de 2,79 $/shr par les analystes - données LSEG

** Le ratio de pertes médicales de la compagnie au 3ème trimestre - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - était de 89,9%, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 89,87%

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 27,7 % depuis le début de l'année