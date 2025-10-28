 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 230,96
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UnitedHealth : hausse des prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth UNH.N augmentent de 2,1 % à 373,65 $ avant le marché

** La société prévoit pour un bénéfice annuel ajusté par action d'au moins 16,25 $, contre au moins 16,00 $ attendus précédemment

** UNH annonce un bénéfice ajusté de 2,92 $/shr pour le T3 , contre une estimation moyenne de 2,79 $/shr par les analystes - données LSEG

** Le ratio de pertes médicales de la compagnie au 3ème trimestre - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - était de 89,9%, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 89,87%

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 27,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
365,910 USD NYSE +0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg, le 27 septembre 2023 ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Climat: la CEDH rejette un recours contre la Norvège
    information fournie par AFP 28.10.2025 11:35 

    La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rejeté mardi un recours contre la Norvège au nom de la lutte contre le changement climatique, dans le cadre de la délivrance en 2016 de permis pétroliers dans l'Arctique. Ce jugement constitue un revers pour les ... Lire la suite

  • Image satellite de l'ouragan Melissa à l'approche de la Jamaïque, le 27 octobre 2025 ( RAMMB/CIRA / - )
    Déjà trois morts en Jamaïque à l'approche du très puissant ouragan Melissa
    information fournie par AFP 28.10.2025 11:35 

    L'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque et a déjà fait plusieurs morts, a commencé mardi à frapper le pays caribéen avec son lot d'inondations et de glissements de terrain. Avec des vents soufflant jusqu'à 280 kilomètres ... Lire la suite

  • TUI AG : Excessivement sanctionné ? (3378S)
    TUI AG : Excessivement sanctionné ? (3378S)
    information fournie par Zonebourse 28.10.2025 11:34 

    (Zonebourse.com) Le titre TUI AG a subi de lourds dégagements au cours des dernières séances et revient au contact de niveaux importants. La zone de soutien des 7.38 EUR actuellement testée pourrait faciliter un rebond, au moins technique en direction des 8.2 EUR. ... Lire la suite

  • Le front de mer de Kingston avant l'arrivée de l'ouragan Melissa dans la capitale de la Jamaïque, le 27 octobre 2025 ( AFP / Ricardo Makyn )
    Très puissants et très lents, les ouragans comme Melissa sont plus fréquents
    information fournie par AFP 28.10.2025 11:33 

    Alimentée par les eaux anormalement chaudes des Caraïbes, la tempête Melissa s'est muée en ouragan de catégorie 5 ne se déplaçant qu'à toute petite vitesse, une combinaison qui pourrait amplifier ses effets, entre vents virulents et pluies diluviennes. Les scientifiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank