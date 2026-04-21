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UnitedHealth en hausse, le bénéfice du premier trimestre dépassant les estimations de Wall Street
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth UNH.N augmentent de 6,3 % à 343,88 $ dans les transactions de pré-marché

** Sur une base ajustée, la société réalise un bénéfice ajusté de 7,23 $ par action au 1er trimestre, contre une estimation moyenne de 6,57 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** UNH prévoit que le bénéfice ajusté par action en 2026 sera supérieur à 18,25 $, soit une augmentation de 50 cents par rapport à sa prévision précédente de plus de 17,75 $ par action

** Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 17,86 dollars par action pour 2026

** Le directeur financier Wayne DeVeydt a déclaré que la société s'efforçait de maintenir une approche "prudente" de ses perspectives pour 2026, afin de préserver la confiance et la transparence

* Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 2 % depuis le début de l'année

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