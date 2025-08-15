 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
UnitedHealth augmente après l'acquisition d'une nouvelle participation par Berkshire Hathaway
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 11:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth

UNH.N augmentent de 12,8% à 306,16 $ avant l'ouverture du marché

** Jeudi, Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a acquis 5 millions d'actions, soit une participation de 0,55%, dans UNH, selon un dépôt réglementaire

** Berkshire possédait 5,04 millions d'actions UnitedHealth d'une valeur d'environ 1,57 milliard de dollars au 30 juin

** Les actions d'autres assureurs augmentent également entre 2% et 5% avant l'ouverture du marché

** Elevance Health ELV.N en hausse de 5,1%, Molina Healthcare MOH.N en hausse de 4,4% et Centene CNC.N en hausse de 4,5%

** Cigna CI.N et Humana HUM.N également en hausse dans de faibles volumes d'échanges

** A la dernière clôture, UNH en baisse de 46,3%, ELV en baisse de 19,9%, MOH en baisse de 45,2%, CNC en baisse de 55,6%, tandis que CI en hausse de 5,2% et HUM en hausse de 10,9%

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
718 371,070 USD NYSE +0,37%
CENTENE
26,935 USD NYSE -0,46%
ELEVANCE HEALTH
295,310 USD NYSE +0,38%
HUMANA
281,520 USD NYSE -0,22%
MOLINA HEALTHCAR
159,575 USD NYSE -0,99%
THE CIGNA
290,400 USD NYSE +1,16%
UNITEDHEALTH GRO
271,690 USD NYSE -0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

