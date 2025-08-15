UnitedHealth augmente après l'acquisition d'une nouvelle participation par Berkshire Hathaway

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth

UNH.N augmentent de 12,8% à 306,16 $ avant l'ouverture du marché

** Jeudi, Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a acquis 5 millions d'actions, soit une participation de 0,55%, dans UNH, selon un dépôt réglementaire

** Berkshire possédait 5,04 millions d'actions UnitedHealth d'une valeur d'environ 1,57 milliard de dollars au 30 juin

** Les actions d'autres assureurs augmentent également entre 2% et 5% avant l'ouverture du marché

** Elevance Health ELV.N en hausse de 5,1%, Molina Healthcare MOH.N en hausse de 4,4% et Centene CNC.N en hausse de 4,5%

** Cigna CI.N et Humana HUM.N également en hausse dans de faibles volumes d'échanges

** A la dernière clôture, UNH en baisse de 46,3%, ELV en baisse de 19,9%, MOH en baisse de 45,2%, CNC en baisse de 55,6%, tandis que CI en hausse de 5,2% et HUM en hausse de 10,9%