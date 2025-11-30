UnitedHealth accepte de vendre ses activités en Amérique du Sud à la société de capital-investissement Patria pour un milliard de dollars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

UnitedHealth Group UNH.N a accepté de vendre sa dernière activité sud-américaine Banmedica au groupe brésilien de capital-investissement Patria Investments PAX.O pour un milliard de dollars, ont déclaré dimanche deux sources au fait de l'affaire.

L'accord final a été signé samedi et une annonce est attendue lundi, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat pour divulguer les discussions privées.

UnitedHealth tente de se retirer de l'Amérique latine depuis 2022 et avait déjà vendu ses activités au Brésil et au Pérou.

La vente de Banmedica , qui opère actuellement en Colombie et au Chili, est en discussion depuis près d'un an.

Patria et UnitedHealth n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées dimanche. Banmedica comptait 1,7 million de membres de régimes d'assurance maladie, sept hôpitaux et 47 centres médicaux au mois de juin, après son désengagement du Pérou.

Le retrait de la région constitue une distraction de plus dans les efforts de redressement menés par le directeur général Stephen Hemsley. UnitedHealth a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en octobre et a déclaré viser un retour à la croissance en 2026, qui devrait s'accélérer en 2027.

Hemsley est redevenu directeur général en mai après avoir dirigé l'entreprise de 2006 à 2017 et s'est efforcé de regagner la confiance des investisseurs et des consommateurs après une période difficile pour UnitedHealth qui comprenait le meurtre d'un cadre supérieur, une augmentation inattendue des coûts médicaux et une enquête fédérale.

Il a été recruté dans le cadre d'un remaniement de la direction après que l'entreprise a manqué ses premiers résultats en plus de dix ans en avril.

L'année dernière, UnitedHealth a enregistré une perte de 8,3 milliards de dollars liée à la vente de ses activités en Amérique du Sud, dont 7,1 milliards de dollars pour le Brésil et 1,2 milliard de dollars pour Banmedica.