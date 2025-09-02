 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
United Therapeutics atteint un niveau record après une étude positive sur les maladies pulmonaires
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 18:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 septembre - ** Les actions de United Therapeutics UTHR.O gagnent jusqu'à 52,2 % pour atteindreun record historique de 463,95 $

** L'action est prête pour sa meilleure journée depuis près de 18 ans, si les gains se maintiennent ** La société déclare que son médicament, Tyvaso, a atteint l'objectif principal en montrant une amélioration de la fonction pulmonaire dans un essai de stade avancé

** L'essai a étudié l'utilisation de la solution d'inhalation nébulisée Tyvaso pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique - une maladie qui affecte le tissu entourant les sacs d'air, ou alvéoles, dans les poumons

** La société a l'intention d'utiliser les données de l'essai et d'une autre étude en cours pour appuyer sa demande d'ajout de la FPI aux indications étiquetées du Tyvaso nébulisé

** Les actions de MannKind Corp MNKD.O , qui collabore avec UTHR pour une version en poudre sèche de Tyvaso, augmentent de 24,5 % à 5,72 $

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action UTHR est en hausse de 16,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MANNKIND
5,6758 USD NASDAQ +23,66%
UNITED THERAPEUT
411,5100 USD NASDAQ +35,03%
