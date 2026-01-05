United Rentals en hausse après qu'UBS a relevé l'action à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de la société de location d'équipement United Rentals URI.N augmentent de ~7% à 900,31 $ dans les échanges de l'après-midi

** UBS relève le titre de "neutre" à "achat" et maintient son objectif de cours à 1 025 $

** Les dépenses de construction non résidentielle aux Etats-Unis devraient augmenter de 4 % à 5,5 % entre 2026 et 2027, contre une baisse d'environ 1 % en 2025, grâce à de grands projets dans les sciences de la vie, les infrastructures, les centres de données et l'énergie

** L'entreprise est convaincue qu'une certaine amélioration dans les projets plus petits ou les marchés locaux contribuera à resserrer l'offre et la demande dans l'industrie, et à soutenir une meilleure croissance des taux de location et de la productivité de la flotte et, par conséquent, des marges de location

** 17 des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 5 comme "conservée" et 1 comme "vendue" ou inférieure; l'objectif de cours médian est de 1 000 $ - données compilées par LSEG

** L'action URI a augmenté de ~15% en 2025