United Rentals chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 octobre - ** Les actions de la société de location de matériel United Rentals URI.N ont baissé d'environ 7% à 920,90 dollars
** La société manque les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, pénalisée par des taux d'intérêt élevés et des coûts d'intrants en constante augmentation ** URI annonce un bénéfice de 11,70 $ par action, manquant l'estimation moyenne des analystes de 12,30 $ - données compilées par LSEG ** Toutefois, l'entreprise a relevé ses prévisions de revenus pour l'année fiscale dans une fourchette de 16 milliards de dollars à 16,2 milliards de dollars, contre 15,8 milliards de dollars à 16,1 milliards de dollars précédemment
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action URI était en baisse de 42,3 % depuis le début de l'année
