 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 856,11
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

United Natural Foods en hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions du grossiste en produits alimentaires United Natural Foods UNFI.N augmentent de 6,9 % à 33,95 $ avant le marché après que la société ait dépassé les estimations de revenus ** Les ventes nettes de 7,7 milliards de dollars au quatrième trimestre ont battu les estimations, tandis que la perte par action de 11 cents était inférieure aux 19 cents/action attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les coûts liés à l'incident cybernétique survenu au début de l'année ont eu un impact sur les résultats du quatrième trimestre, selon le communiqué

** UNFI a su gérer les perturbations des commandes et de l'exécution causées par une cyberattaque (début juin), et l'accent reste mis sur la réalisation du plan triennal" - Roth Capital Partners

** Quatre des 11 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et sept à "conserver"; le PT médian est de 29 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 16,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

UNITED NATURAL F
35,280 USD NYSE +11,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank