United Natural Foods en hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre

30 septembre - ** Les actions du grossiste en produits alimentaires United Natural Foods UNFI.N augmentent de 6,9 % à 33,95 $ avant le marché après que la société ait dépassé les estimations de revenus ** Les ventes nettes de 7,7 milliards de dollars au quatrième trimestre ont battu les estimations, tandis que la perte par action de 11 cents était inférieure aux 19 cents/action attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les coûts liés à l'incident cybernétique survenu au début de l'année ont eu un impact sur les résultats du quatrième trimestre, selon le communiqué

** UNFI a su gérer les perturbations des commandes et de l'exécution causées par une cyberattaque (début juin), et l'accent reste mis sur la réalisation du plan triennal" - Roth Capital Partners

** Quatre des 11 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et sept à "conserver"; le PT médian est de 29 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 16,3 % depuis le début de l'année