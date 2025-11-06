United et Delta commencent à annuler des vols en vertu d'une directive de la FAA

(Ajout d'une annulation de vols par Delta) par David Shepardson

United Airlines UAL.O et Delta Air Lines ont commencé à annuler des vols vendredi après que la Federal Aviation Administration a ordonné des réductions dans 40 aéroports américains très fréquentés afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité du contrôle du trafic aérien, ont déclaré les transporteurs jeudi.

United a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de supprimer 4 % de ses vols du vendredi au dimanche. Delta a indiqué qu'elle annulait environ 170 vols le vendredi et moins le samedi, car il s'agit d'un jour où les voyageurs sont moins nombreux.

La FAA a déclaré qu'elle prévoyait d'imposer des réductions de 10 % à partir de vendredi, mais a ensuite indiqué aux compagnies aériennes qu'elle commencerait par des réductions de 4 % avant de passer à 10 % la semaine prochaine.

United assure environ 4 500 vols par jour, et les réductionsse traduiront par moins de 200 annulations quotidiennes, a confirmé le transporteur.