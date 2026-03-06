United Airlines voit ses résultats affectés par la hausse des coûts du carburant liée au conflit iranien

Traduction automatisée par Reuters

(Modification des sources, ajout d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Le directeur général de United Airlines

UAL.O , Scott Kirby, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à un impact "significatif" sur les résultats du premier trimestre de la compagnie aérienne en raison de la hausse des prix du carburant suite à l'aggravation de la guerre en Iran, même si la demande de voyages reste résistante.

Si le conflit se prolonge, la compagnie aérienne pourrait également subir un impact au deuxième trimestre, a rapporté CNBC, citant le discours de Scott Kirby lors d'un événement universitaire jeudi.

Les prix du kérosène ont augmenté de 15 % au cours de la semaine écoulée, ce qui accroît la pression sur un secteur aérien déjà durement touché par le conflit, qui a entraîné l'annulation de plus de 20 000 vols et laissé des milliers de passagers en rade.

Les actions de United ont chuté de 4,5 % dans les échanges matinaux de vendredi, tandis que d'autres grands transporteurs, dont American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines LUV.N , ont perdu entre 3 % et 5 %.

Les compagnies aériennes américaines ont largement cessé de couvrir les coûts du carburant au cours des deux dernières décennies. Cette pratique consiste à utiliser des contrats financiers pour se prémunir contre les hausses de prix du carburant, mais elle peut se retourner contre les compagnies aériennes lorsque les prix chutent, les obligeant à payer des tarifs plus élevés.

Il est peu probable que les compagnies aériennes récupèrent immédiatement la hausse soudaine des prix du carburant, car de nombreux billets ont été vendus des semaines ou des mois à l'avance à des prix qui ne tenaient pas compte de l'augmentation des dépenses en carburant.

Par conséquent, les transporteurs devront peut-être absorber l'augmentation à court terme, ce qui pèsera sur leurs marges jusqu'à ce que les tarifs s'ajustent pour tenir compte de la hausse du carburant.

Une variation d'un dollar du prix du baril de carburant pour avion modifierait les dépenses de carburant prévues par United pour 2026 d'environ 116 millions de dollars, selon un document déposé auprès de la SEC par la compagnie aérienne.

Le bénéfice ajusté par action de United au premier trimestre pourrait se situer entre 5 et 22 cents, selon les estimations de TD Cowen qui tiennent compte des prix actuels du kérosène. Cette estimation est très éloignée des prévisions de la compagnie aérienne pour le mois de janvier, qui étaient de 1 à 1,50 dollar par action.