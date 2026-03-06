United Airlines prévient que la hausse des coûts du carburant après la frappe contre l'Iran affectera ses résultats trimestriels, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de United Airlines

UAL.O , Scott Kirby, a déclaré vendredi à la chaîne CNBC que la hausse des prix du carburant consécutive à l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran aura un impact "significatif" sur les résultats du premier trimestre du transporteur, bien que la demande de voyages reste soutenue.

Les prix du kérosène ont bondi de 15 % au cours de la semaine écoulée, ajoutant à la pression sur un secteur aérien déjà durement touché par l'aggravation du conflit, qui a entraîné l'annulation de plus de 20 000 vols et laissé des milliers de passagers en rade.