United Airlines: présente ses nouvelles liaisons vers l'Asie information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 17:26









(CercleFinance.com) - United Airlines a annoncé aujourd'hui son intention de devenir la seule compagnie aérienne américaine à proposer des vols vers Bangkok (Thaïlande) et Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam).



Un nouveau service quotidien au départ de Hong Kong est prévu pour cet automne. Ces nouveaux vols seront programmés pour faciliter les correspondances aux voyageurs en provenance de toute l'Amérique du Nord et répondre à la demande croissante de voyages vers ces destinations.



Par ailleurs, à compter du 11 décembre, United lancera les premiers vols directs entre les États-Unis et Adélaïde (Australie), juste à temps pour l'été australien. Avec ce service saisonnier trois fois par semaine, United devient désormais le premier transporteur vers l'Australie depuis les États-Unis continentaux, proposant également des vols vers Sydney, Brisbane et Melbourne.



Enfin, United va ajouter un deuxième vol quotidien entre San Francisco et Manille (Philippines).



Grâce à ces nouvelles liaisons, United proposera désormais des vols au départ des États-Unis vers 32 villes de la région Pacifique, soit quatre fois plus que toute autre compagnie aérienne américaine. Elle conforte ainsi son statut de ' plus grande compagnie aérienne mondiale ' et son réseau international ' le plus étendu '.







Valeurs associées UNITED AIRLINES 70,1650 USD NASDAQ +2,88%