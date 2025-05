United Airlines: partenariat stratégique avec JetBlue information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - United Airlines annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec JetBlue baptisé ' Blue Sky ', visant à offrir davantage d'options de voyage et de bénéfices croisés à leurs clients respectifs.



Ce partenariat, soumis à l'approbation des autorités, permettra dès cet automne aux membres MileagePlus d'accumuler et d'utiliser leurs miles sur la majorité des vols JetBlue, notamment vers les Caraïbes, et aux membres TrueBlue d'accéder au réseau mondial de United.



Les deux compagnies proposeront la réservation croisée de vols sur leurs sites et applications mobiles, dans le cadre d'un accord d'interligne sans partage de code, garantissant l'indépendance commerciale de chaque marque.



Les avantages des programmes de fidélité (embarquement prioritaire, sièges préférentiels, stand-by jour même) seront reconnus sur les vols de l'autre compagnie.



United bénéficiera de créneaux à JFK pour lancer jusqu'à sept allers-retours quotidiens à partir de 2027, et échangera huit horaires de vol avec JetBlue à Newark.



En complément, United adoptera la plateforme Paisly de JetBlue pour la commercialisation de services annexes tels que hôtels ou locations de voiture.





Valeurs associées UNITED AIRLINES 78,3250 USD NASDAQ +1,06%