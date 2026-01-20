 Aller au contenu principal
United Airlines en hausse grâce à des perspectives optimistes
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 22:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de United Airlines Holdings

UAL.O ont augmenté de 4,3 % à 113 $ sur le marché secondaire

** La compagnie a publié des perspectives optimistes pour le trimestre en cours et l'année entière, citant la forte demande des voyageurs à haut revenu et des voyageurs d'affaires

** La compagnie aérienne prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 12 à 14 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 13,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La compagnie prévoit un bénéfice ajusté au 1er trimestre de 1 à 1,50 $ par action, le milieu de la fourchette étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,13 $

** UAL affiche un bénéfice ajusté de 3,10 $/action au 4e trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,94 $/action

** Les revenus du 4ème trimestre ont augmenté de 4,8% par rapport à la période précédente, à 15,4 milliards de dollars

** UAL a augmenté de 15,2 % en 2025

