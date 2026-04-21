United Airlines en baisse après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations

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21 avril - ** Les actions de United Airlines UAL.O ont baissé de 1,8 % à 97,1 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société prévoit des bénéfices du deuxième trimestre et annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, la hausse des prix du carburant réduisant les marges et assombrissant ses perspectives à court terme

** UAL prévoit un bénéfice par action ajusté de 1 à 2 dollars pour le T2, le point médian étant inférieur à l'estimation des analystes de 2,08 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La compagnie prévoit un bénéfice annuel de 7 à 11 dollars par action, comparé aux estimations d'environ 9,58 dollars

** À la clôture de mardi, UAL a perdu 13,5 % depuis le début de l'année