 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

United Airlines chute après des résultats trimestriels mitigés
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 23:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de United Airlines Holdings

UAL.O chutent de 2 % à 101,90 $ dans les échanges d'après-marché

** UAL a affiché un bénéfice ajusté de 2,78 $ par action au troisième trimestre, dépassant les attentes moyennes des analystes de 2,63 $, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 2,6 % à 15,23 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, mais ont été inférieurs aux estimations de 15,33 milliards de dollars

** UAL prévoit un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations grâce à une forte demande de voyages haut de gamme et à l'amélioration de la tarification

** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre devrait se situer entre 3 et 3,50 dollars, contre des estimations de 2,86 dollars

** À la clôture de mercredi, l'action avait augmenté de 7,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
104,0500 USD NASDAQ +0,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank