United Airlines chute après des résultats trimestriels mitigés

15 octobre - ** Les actions de United Airlines Holdings

UAL.O chutent de 2 % à 101,90 $ dans les échanges d'après-marché

** UAL a affiché un bénéfice ajusté de 2,78 $ par action au troisième trimestre, dépassant les attentes moyennes des analystes de 2,63 $, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 2,6 % à 15,23 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, mais ont été inférieurs aux estimations de 15,33 milliards de dollars

** UAL prévoit un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations grâce à une forte demande de voyages haut de gamme et à l'amélioration de la tarification

** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre devrait se situer entre 3 et 3,50 dollars, contre des estimations de 2,86 dollars

** À la clôture de mercredi, l'action avait augmenté de 7,2 % depuis le début de l'année