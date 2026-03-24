United Airlines accélère sa montée en gamme avec plus de 250 avions d'ici 2028
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:55
United Airlines annonce la réception de plus de 250 avions d'ici avril 2028, un volume inédit sur deux ans dans le secteur aérien. Cette initiative vise à soutenir la croissance du groupe, introduire de nouveaux appareils et renforcer son positionnement haut de gamme.
La compagnie déploiera notamment l'Airbus A321neo "Coastliner" sur des liaisons domestiques, avec des sièges Polaris inclinables et un accès aux salons, une première sur ce type de vols. L'A321XLR remplacera progressivement les Boeing 757 sur certaines routes internationales, avec une capacité accrue en sièges premium.
En parallèle, United introduira un nouvel avion régional, le CRJ450, et un Boeing 787-9 modernisé intégrant jusqu'à 99 sièges premium et de nouvelles suites Polaris Studio.
Depuis 2021, le groupe a déjà intégré 22 Boeing 787, 237 Boeing 737 MAX et 67 Airbus A321neo, tout en augmentant de 40% le nombre de sièges premium par départ en Amérique du Nord.
"Nous accélérons nos investissements pour offrir une expérience premium plus cohérente", déclare Scott Kirby, directeur général. Cette stratégie s'accompagne d'améliorations à bord, incluant le Wi-Fi Starlink, de nouveaux services de restauration et la généralisation des écrans individuels.
Le titre cède actuellement 2,8% à Wall Street.
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