Uniqure bondit après la démission de Vinay Prasad, responsable des vaccins à la FDA

6 mars - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de médicaments néerlandais UniQure UQ1.F , QURE.O augmentent de 61 % pour atteindre 22,95 $ dans les échanges prolongés

** Le chef de l'unité des vaccins et des produits biologiques de la Food and Drug Administration (FDA), le Dr Vinay Prasad, quittera l'agence à la fin du mois d'avril , a déclaré vendredi le commissaire de la FDA, Marty Makary

** Plus récemment, la division de Prasad à la FDA a été embourbée dans un va-et-vient avec le fabricant de médicaments néerlandais UniQure au sujet de sa thérapie génique pour la maladie de Huntington

** La société UniQure développe une thérapie génique, AMT-130, pour la maladie de Huntington, une maladie rare qui affecte la fonction motrice

** Makary déclare dans un message sur X qu'un successeur sera nommé avant le départ de Prasad

** Les actions de certains développeurs de thérapies géniques ont également augmenté dans les échanges prolongés, à la suite de l'annonce

** Les actions de Sarepta Therapeutics SRPT.O augmentent de 6 %, Capricor Therapeutics CAPR.O grimpe de 12 %, Taysha Gene Therapies TSHA.O gagne 1 %

** UniQure a augmenté de 35,5 % en 2025