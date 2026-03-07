 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Uniqure bondit après la démission de Vinay Prasad, responsable des vaccins à la FDA
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 00:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de médicaments néerlandais UniQure UQ1.F , QURE.O augmentent de 61 % pour atteindre 22,95 $ dans les échanges prolongés

** Le chef de l'unité des vaccins et des produits biologiques de la Food and Drug Administration (FDA), le Dr Vinay Prasad, quittera l'agence à la fin du mois d'avril , a déclaré vendredi le commissaire de la FDA, Marty Makary

** Plus récemment, la division de Prasad à la FDA a été embourbée dans un va-et-vient avec le fabricant de médicaments néerlandais UniQure au sujet de sa thérapie génique pour la maladie de Huntington

** La société UniQure développe une thérapie génique, AMT-130, pour la maladie de Huntington, une maladie rare qui affecte la fonction motrice

** Makary déclare dans un message sur X qu'un successeur sera nommé avant le départ de Prasad

** Les actions de certains développeurs de thérapies géniques ont également augmenté dans les échanges prolongés, à la suite de l'annonce

** Les actions de Sarepta Therapeutics SRPT.O augmentent de 6 %, Capricor Therapeutics CAPR.O grimpe de 12 %, Taysha Gene Therapies TSHA.O gagne 1 %

** UniQure a augmenté de 35,5 % en 2025

Valeurs associées

CAPRICOR THERAP
27,9000 USD NASDAQ +8,06%
SAREPTA
16,7100 USD NASDAQ +2,96%
SOLID BSCNCS
6,7500 USD NASDAQ +20,32%
TAYSHA GENE THER
4,5700 USD NASDAQ +1,78%
UNIQURE
14,2700 USD NASDAQ +33,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Tour Eiffel, les toits de la ville et les cheminées lors d'une journée nuageuse à Paris
    Fitch maintient la note de la France inchangée à A+
    information fournie par Reuters 07.03.2026 00:42 

    L'agence ‌de notation financière Fitch annonce vendredi ​maintenir à A+ la note de la France, qu'elle avait abaissée ​le 12 septembre dernier en raison de ​la flambée de la ⁠dette publique. Le Premier ministre Sébastien ‌Lecornu est parvenu à faire adopter début ... Lire la suite

  • La fumée de frappes aériennes dans une zone centrale de Téhéran, le 6 mars 2026.en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Trump veut la "capitulation" de l'Iran, le pétrole flambe
    information fournie par AFP 07.03.2026 00:11 

    Donald Trump a exigé vendredi la "capitulation" de l'Iran, toujours sous le feu des bombes américaines et israéliennes, tandis que les cours du pétrole ont flambé de 30% après une semaine d'un conflit régional sans précédent. Au septième jour de la guerre contre ... Lire la suite

  • Fitch rend son verdict sur la note de la France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Fitch maintient la note de la France, à l'économie solide malgré une dette publique élevée
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:54 

    L'agence de notation Fitch a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ avec perspective stable, soulignant la solidité de son économie et de ses institutions, tout en pointant une dette publique élevée et un contexte politique qui limite ... Lire la suite

  • Combinaison de photos du président ukrainien Volodymyr Zelensky (G, 20 février 2026 à Kiev) et du Premier ministre hongrois Viktor Orban (D, le 26 juin 2025 à Bruxelles) ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Pétrole russe: le bras de fer se durcit entre Orban et Zelensky
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:12 

    La Hongrie a libéré et expulsé vendredi sept citoyens ukrainiens alors que le bras de fer se durcit entre Viktor Orban et Volodymyr Zelensky, qui ont échangé des menaces dans leur dispute sur le transit de pétrole russe pour la Hongrie et le blocage par Budapest ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank