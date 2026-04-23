Union Pacific prévient que la hausse des prix du carburant pèsera sur ses marges

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(Ajoute les commentaires d'un groupe professionnel au paragraphe 8, ainsi que le contexte et les détails aux paragraphes 5 et 6) par Apratim Sarkar et Nathan Gomes

Union Pacific UNP.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que la flambée des prix du carburant, déclenchée par le conflit au Moyen-Orient, pèse sur les marges de l'opérateur ferroviaire, en particulier au cours du trimestre actuel.

Les prix des carburants ont grimpé en flèche après les frappes américano-israéliennes sur l'Iran, comprimant les marges des entreprises de tous les secteurs , des entreprises de camionnage aux compagnies aériennes, ce qui en fait l'une des plus grandes perturbations depuis la pandémie de COVID-19.

"Nous payons un peu plus de 4 dollars le gallon en ce moment, ici en avril. Cela ne manquera pas de peser sur les marges, en particulier au deuxième trimestre", a déclaré Jennifer Hamann, directrice financière d'Union Pacific, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats.

Alors que certaines entreprises mondiales ont maintenu leurs prévisions annuelles, les dirigeants ont souligné la hausse des coûts liés au transport et aux matières premières, notamment en raison des perturbations dans le détroit d'Ormuz.

Union Pacific a suivi le mouvement et a réaffirmé ses perspectives de bénéfices par action pour 2026, avec une croissance moyenne à un chiffre.

Ses dépenses d'exploitation ont augmenté de 2,8 % à 3,76 milliards de dollars au cours du trimestre, en partie en raison d'une augmentation de 7 % des coûts du carburant.

Rand Ghayad, économiste en chef de l'Association of American Railroads, a déclaré à Reuters en avril que la hausse des prix du carburant pourrait peser sur les marges des opérateurs ferroviaires à court terme, mais qu'il s'agissait d'une situation gérable et temporaire.

Toutefois, la structure allégée d'Union Pacific et ses prix élevés lui ont permis de dépasser les estimations de bénéfices du premier trimestre et d'écarter les inquiétudes liées à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et à une demande en dents de scie.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 5 % dans les premiers échanges.

LA MÉGA-FUSION FERROVIAIRE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ

Ces résultats font suite à la signature par Union Pacific d'un accord de 85 milliards de dollars l'année dernière pour racheter son petit concurrent Norfolk Southern, un accord historique visant à créer le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre aux États-Unis.

Toutefois, l'opération s'est heurtée à un obstacle réglementaire en janvier, lorsque le Surface Transportation Board des États-Unis a renvoyé la proposition d'accord pour révision en raison d'informations manquantes.

Jeudi, les dirigeants d'Union Pacific ont assuré aux investisseurs qu'ils étaient en bonne voie pour déposer une demande de fusion révisée d'ici la fin du mois.

"Nous espérons qu'ils (régulateurs) pourront accélérer le processus", ont déclaré les dirigeants d'Union Pacific lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, à propos de l'accord.

Union Pacific a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,93 $ au premier trimestre, dépassant les estimations de 2,86 $, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu d'exploitation total pour le premier trimestre a augmenté de 3,2 % pour atteindre 6,22 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes.