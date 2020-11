UNION FIN.FRANCE : INFORMATION FINANCIERE À FIN SEPTEMBRE 2020.

Paris, le 13 NOVEMBRE 2020

Résilience des commissions sur encours (stables)

Recul des commissions de placement (-25%) en ligne avec la collecte commerciale

Produit net bancaire en repli de 13%

L'UFF présente son PNB du 3ème trimestre 2020 et fait un point sur l'évolution de son activité dans un contexte économique toujours marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.

À cette occasion, Julien Brami, Directeur Général de l'Union Financière de France Banque, déclare : « Grâce à la mobilisation de tous nos collaborateurs et à la stabilisation des marchés, le PNB, au seul 3ème trimestre 2020, ressort en baisse de 4% par rapport au 3ème trimestre 2019 et ce, dans un contexte difficile du fait de la crise sanitaire. La collecte commerciale reste cependant en retrait sensible sur un an.

Malgré les nouvelles mesures de confinement imposées, nos équipes restent pleinement mobilisées pour rester au plus près de nos clients et leur apporter le conseil nécessaire dans cet environnement incertain. »

PNB (en M€) 2019 2020 Variation 2020/ 2019 - 1er trimestre 49,1 39,6 -19% - 2ème trimestre 50,4 42,5 -16% - 3ème trimestre 47,3 45,5 -4% PNB au 30 septembre (M€) 146,8 127,6 -13% - dont commissions de placement 62,8 47,1 -25% - dont commissions sur encours 83,1 82,7 0% - dont produits (pertes) net(te)s d'intérêts et divers 0,9 -2,2 NA

849 M€ de collecte commerciale [1] , en recul de 24%

Collecte commerciale 2019 2020 Variation 2020/ 2019 - Réseau Salarié 1 046 801 -23% - Réseaux d'indépendants 74 48 -36% Collecte commerciale globale (M€) 1 120 849 -24%

Pour les neuf premiers mois 2020, la collecte commerciale du réseau Salarié ressort en retrait de 23% par rapport aux neufs premiers mois 2019. Si la collecte commerciale du 3ème trimestre 2020 (-23% par rapport au 3ème trimestre 2019) s'est améliorée par rapport au 2ème trimestre 2020, au pic des mesures de confinement, le retard cumulé au 30 septembre 2020 demeure stable par rapport au 30 juin 2020.

L'activité commerciale du réseau Salarié reste impactée par le contexte de crise sanitaire et par la baisse de 10% de l'effectif moyen. Cette dernière est liée aux départs intervenus au 4ème trimestre 2019 dans le cadre du changement de contrat de travail. L'effectif est en revanche stable depuis le début de l'année (+0,8%).

À l'exception du secteur des Valeurs Mobilières qui progresse de 35%, porté par la sortie de supports innovants, les autres secteurs d'activité sont en repli avec l'Immobilier (-38% pour l'Immobilier direct et -42% pour les souscriptions en parts de SCPI) impacté par l'attentisme des clients, l'Assurance (-19%) et l'Entreprise (-14%).

En intégrant les rattachements de portefeuilles assurantiels détenus par les CGPI affiliés au groupement CGPE (+67 M€), l'activité commerciale des réseaux d'indépendants s'améliore, en dépit du recul de la collecte commerciale de -36%.

47,1 M€ de commissions de placement

Les commissions de placement (47,1 M€) sont en baisse de 25% par rapport au 30 septembre 2019. Dans le secteur de l'Assurance, les commissions reculent de 10%. En Immobilier direct, les commissions baissent de 42%, impactées par des effets de volume - le nombre de lots facturés baisse de 23% - et des effets de marge. Les Valeurs Mobilières progressent de +27%. Sur les autres secteurs (SCPI -43% et Entreprise -13%), la diminution du commissionnement est corrélée aux variations de collecte.

82,7 M€ de commissions sur encours

La collecte nette[2] est négative au 30 septembre 2020, à -118 M€ contre +79 M€ à fin septembre 2019 et ce, malgré une diminution des rachats (-3%). Ceci s'explique par la baisse de l'activité commerciale et des remboursements des fonds à terme plus importants (45 M€ contre 9 M€ au 30 septembre 2019).

Les actifs administrés[3] s'établissent à 11,8 Md€ au 30 septembre 2020, stables par rapport au 30 juin 2020 et en légère baisse (-2%) par rapport au 30 septembre 2019.

Les commissions sur encours résistent, à 82,7 M€ contre 83,1 M€ au 30 septembre 2019, pour des actifs administrés moyens stables (-0,2%).

127,6 M€ de Produit net bancaire

En cumul à fin septembre 2020, le PNB s'élève à 127,6 M€, en repli de 13% par rapport à celui constaté à fin septembre 2019 marqué par :

le recul des commissions de placement en ligne avec le repli de la collecte commerciale,

la bonne résistance des commissions sur encours.

Il comprend un résultat financier de -2,2 M€, le portefeuille propre d'OPC obligataire, composé de titres «Investment Grade» (notation moyenne A) et comptablement évalué à la juste valeur par résultat ayant été impacté lors du choc des marchés financiers de la fin du mois de mars 2020.

Le PNB du 3ème trimestre 2020, à 45,5 M€, revient à un niveau proche de celui du 3ème trimestre 2019.

Perspectives

Malgré une activité fortement impactée par la pandémie de la Covid-19, le modèle d'affaires de l'UFF est résilient, grâce à la stabilité de son portefeuille de clients et à la structure de son Produit net bancaire, réparti entre commissions de placement et commissions sur encours.

Toutefois, les nouvelles mesures de confinement mises en place depuis début novembre 2020 risquent de continuer à pénaliser l'activité commerciale de la fin d'année qui pèse traditionnellement pour 30%[4] de la collecte annuelle.

Dans ce contexte, le réseau commercial de l'UFF reste mobilisé pour accompagner ses clients dans le strict respect du protocole sanitaire. Les rendez-vous à distance sont privilégiés à chaque fois que cela est possible et, si la situation l'exige et le client le souhaite, des rendez-vous présentiels sont organisés.

Le Groupe UFF confirme son engagement aux côtés de ses clients et les orientations du plan stratégique « Moderniser & Croître ».

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 300 salariés, dont plus de 900 dédiés au conseil.

Au 30 septembre 2020, l'Union Financière de France compte 196 000 clients, dont 176 000 particuliers et 20 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

UFF UFF PLEAD Astrid de Bréon Françoise Paumelle Etienne Dubanchet Directrice Générale Déléguée Directrice de la Communication Relations Presse Tél : 01 40 69 65 17 Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 06 62 70 09 43 astrid_de-breon@uff.net francoise_paumelle@uff.net etienne.dubanchet@plead.fr

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier).

[2] Investissements des clients, nets des désinvestissements des clients, dans l'actif administré sur la période.

[3] Investissements des clients dans des titres financiers ou en assurance vie gérés ou conseillés par le groupe UFF, hors réseau d'indépendants et partenaires.

[4] Poids moyen du 4ème trimestre sur la collecte commerciale globale des années 2018 et 2019.