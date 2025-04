Unilever: lancement d'un Cif basé sur les probiotiques information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé mardi le lancement d'une version probiotique de son nettoyant de surfaces Cif, qui doit fêter ses 60 ans d'existence cette année.



Ce nouveau produit microbien, entièrement basé sur des 'bonnes bactéries' et baptisé Cif Infinite Clean, est notamment destiné au nettoyage des plans de cuisine, des fenêtres, des miroirs et de certains équipements électroniques grand public tels que les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et les tablettes.



Avec ses parfums 'frais et modernes', il permet aussi de nettoyer canapés, tapis et coussins, tout particulièrement chez les familles possédant un animal de compagnie.



Cif Infinite Clean, qui sera proposé en spray dans un format rechargeable, sera d'abord lancé au Royaume-Uni ce mois-ci avant d'arriver en France, en Pologne et en Italie par la suite.



Unilever souligne que la marque Cif a signé une croissance à deux chiffres l'an dernier, notamment grâce à la popularité des influenceurs spécialisés dans le ménage présents sur TikTok.





