Unilever et McCormick officialisent leur rapprochement dans l'alimentaire
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 15:27
Les deux partenaires indiquent dans un communiqué commun que ce nouvel ensemble, qui représentera un chiffre d'affaires total annuel de quelque 20 milliards de dollars, doit exclure la division alimentaire indienne d'Unilever, tout comme ses filiales au Népal et au Portugal, sa branche d'alimentation protéinée et de nutrition (Lifestyle & Nutrition), les jus de fruits Buavita et les boissons prêtes à boire de Lipton.
Il est prévu qu'Unilever et ses actionnaires reçoivent en contrepartie 65% du capital de la société ainsi créée, ainsi que 15,7 milliards de dollars sous forme de numéraire.
L'opération confère une valeur d'entreprise de l'ordre de 44,8 milliards de dollars au périmètre Unilever Foods, inférieure aux estimations des analystes qui l'évaluaient à plus de 48 milliards, et de quelque 21 milliards pour McCormick.
A titre de comparaison, la capitalisation boursière de McCormick ressortait autour de 14,4 milliards de dollars à la clôture d'hier à Wall Street.
"Bref, il ne semble pas vraiment y avoir de prime de contrôle offerte aux actionnaires d'Unilever", déplore un trader.
Un virage stratégique vers la beauté pour Unilever
Ce rapprochement marque cependant une étape importante dans la stratégie d'Unilever, qui va ainsi pouvoir se recentrer sur le secteur bien plus porteur de l'hygiène et de la beauté, où ses ventes annuelles pèsent déjà 39 milliards d'euros.
L'opération va permettre de rapprocher le vaste portefeuille d'Unilever Foods, essentiellement composé des marques-phare Knorr et Hellmann's - avec la moutarde French's, la sauce piquante Cholula ou les épices Ducros détenues par McCormick.
Ce périmètre aurait affiché une croissance de 2,4% en 2025, au-dessus des performances de ses comparables, mais pourrait croître à un rythme compris entre 3% et 5% d'ici à trois ans, grâce aux investissements et aux synergies annuelles de 600 millions de dollars prévus dans le cadre de la transaction.
Son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté devrait quant à lui totaliser 4,7 milliards de dollars sur une base annualisée, soit une marge d'exploitation de quelque 21%.
Dans le communiqué, McCormick indique avoir reçu les 15,7 milliards de dollars qu'il va verser à Unilever dans le cadre d'un prêt bancaire obtenu auprès de Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley.
La finalisation du rapprochement est attendue à la mi-2027.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action Unilever lâchait près de 4% mardi vers 15h00, témoignant du scepticisme des investisseurs. A New York, le titre McCormick perdait autour de 6% en préouverture.
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