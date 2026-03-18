Unilever et Kraft Heinz ont tenu des pourparlers en vue de fusionner les activités alimentaires et la division des condiments, selon le FT

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Unilever ULVR.L et Kraft Heinz KHC.O ont récemment eu des discussions sur une fusion potentielle de certaines parties de leurs activités alimentaires, a rapporté le Financial Times mercredi, alors que les entreprises de biens de consommation sont aux prises avec une demande plus faible pour les aliments emballés dans le contexte de l'incertitude économique.

Mais les discussions, qui impliquaient de combiner la division alimentaire d'Unilever avec l'activité condiments de Kraft Heinz, ont depuis pris fin, a déclaré le FT, citant des personnes familières avec le sujet.

Un accord aurait pu créer une nouvelle entité d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, réunissant sous un même toit des marques telles que la mayonnaise Hellmann's et le ketchup Heinz.

Unilever envisage maintenant une séparation plus large de ses actifs alimentaires , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet. Ses actions ont clôturé en baisse de 3,5 % mercredi, les investisseurs craignant que le groupe de biens de consommation ne soit "distrait" par une éventuelle scission.

Unilever et Kraft Heinz ont tous deux refusé de faire des commentaires à Reuters.

En février, Kraft Heinz a interrompu ses efforts visant à scinder la société, comme le nouveau directeur général Steve Cahillane l'a déclaré nécessaire en raison de la détérioration des conditions dans l'industrie alimentaire.

Le fabricant de produits alimentaires emballés, dont les actions ont baissé de près de 4 % dans les échanges prolongés, est en difficulté depuis sa fusion conçue par Warren Buffett et 3G Capital.

Les discussions avec Unilever ont eu lieu avant que le groupe américain ne décide, en février, d'abandonner son projet de scission et d'investir 600 millions de dollars dans le redressement de l'entreprise sous la direction de Steve Cahillane, qui a pris ses fonctions en janvier, selon le rapport du FT.

Le projet de scission aurait séparé les produits alimentaires de base à croissance lente - dont Oscar Mayer et les kits de repas Lunchables - de l'activité sauces et pâtes à tartiner qui comprend le ketchup Heinz et le fromage Philadelphia, selon le rapport.