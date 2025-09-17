Unilever: Démission de Jerry Greenfield, cofondateur de Ben & Jerry's

Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, s'est retiré de la marque de crème glacée qu'il avait cofondée il y a près de 50 ans, selon un message publié mercredi sur X par son collègue et cofondateur Ben Cohen.

Les relations entre le fabricant de crèmes et sa maison-mère Unilever ULVR.L sont tendues depuis 2021, notamment autour de la question du soutien à la cause palestinienne de Ben & Jerry's.

En novembre l'année dernière, Ben & Jerry's avait déclaré dans un document judiciaire qu'Unilever l'avait empêché d'exprimer son soutien aux réfugiés palestiniens dans le cadre du conflit dans la bande de Gaza.

(Shivani Tanna, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)