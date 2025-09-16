Unilever confirme Srinivas Phatak comme CFO permanent
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 10:17
Le géant anglo-néerlandais des produits de consommation courante rappelle l'avoir désigné, en février dernier, comme CFO par intérim, tout en lançant une recherche complète pour nommer un directeur financier permanent.
À l'issue de ce processus, le conseil d'administration l'a jugé à l'unanimité être le meilleur candidat pour le poste, 'en raison de la force de son expérience sectorielle et fonctionnelle et de ses solides performances en tant que CFO par intérim'.
