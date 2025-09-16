 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Unilever confirme Srinivas Phatak comme CFO permanent
16/09/2025

Unilever fait part de la nomination, avec prise d'effet immédiate, de Srinivas Phatak au poste de directeur financier (CFO) et comme membre de son conseil d'administration à l'issue d'un processus de recherche interne et externe approfondi.

Le géant anglo-néerlandais des produits de consommation courante rappelle l'avoir désigné, en février dernier, comme CFO par intérim, tout en lançant une recherche complète pour nommer un directeur financier permanent.

À l'issue de ce processus, le conseil d'administration l'a jugé à l'unanimité être le meilleur candidat pour le poste, 'en raison de la force de son expérience sectorielle et fonctionnelle et de ses solides performances en tant que CFO par intérim'.

Valeurs associées

UNILEVER
4 545,000 GBX LSE -0,92%
