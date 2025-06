Unilever: accord pour acquérir Dr. Squatch information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - Unilever annonce la signature d'un accord visant l'acquisition de la marque de soins personnels pour hommes Dr. Squatch auprès de la société de capital-investissement Summit Partners, une transaction dont les termes ne sont pas divulgués.



Dr. Squatch propose notamment des savons naturels, des déodorants, ainsi que des produits de soins capillaires et de la peau, distribués en ligne, en magasin ou directement aux consommateurs, principalement en Amérique du Nord et en Europe.



Marquant 'une nouvelle étape dans l'expansion du portefeuille d'Unilever vers des espaces haut de gamme et à forte croissance', cette transaction devrait se conclure plus tard cette année, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions habituelles.





