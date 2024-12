Unilever: a reçu une offre pour le rachat de Unox et Zwan information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 13:38









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé avoir reçu une offre ferme de Zwanenberg Food Group pour acquérir les marques Unox et Zwan.



Les deux marques emblématiques font partie du portefeuille Unilever depuis près de 100 ans, la marque néerlandaise Unox depuis 1937 et la marque belge Zwan depuis 1928.



Unilever souhaite se concentrer sur des marques moins nombreuses et plus grandes, dans des catégories telles que les aides culinaires, les mini-repas et les condiments.



Heiko Schipper, président d'Unilever Foods, a déclaré : ' Unox est une marque appréciée et emblématique aux Pays-Bas et la décision de s'en séparer n'a pas été facile à prendre'.





