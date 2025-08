Unicrédit : vers un double top sous 64,6E information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 18:17









Unicrédit s'achemine vers un risque de double top sous 64,6E, quelques séances après avoir franchi l'ultime résistance oblique moyen terme qui gravite vers 62,7E.



Le titre s'attaque à un nouvel objectif situé vers 67E, induit par le dernier mouvement de balancier entre 55 et 61E.





Valeurs associées UNICREDIT 64,480 EUR MIL +3,65%