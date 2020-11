Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit recule en Bourse, doutes sur l'avenir de Jean-Pierre Mustier Reuters • 30/11/2020 à 10:25









MILAN, 30 novembre (Reuters) - L'action UniCredit CRDI.MI recule lundi au lendemain de discussions informelles au sein du conseil d'administration sur la gouvernance de la banque italienne, sur fond de doutes sur l'avenir de son administrateur délégué, Jean-Pierre Mustier. Le titre perd 4,23% à 8,70 euros après une heure d'échanges à la Bourse de Milan, cinquième plus forte baisse de l'indice Stoxx 600 .STOXX . Alors que le mandat actuel de Jean Pierre Mustier s'achève au printemps prochain, trois sources au fait des discussions ont fait état dimanche de divergences croissantes entre le dirigeant français et le conseil d'administration sur la stratégie de la banque. UniCredit n'a souhaité faire aucun commentaire. Les tensions entre Jean-Pierre Mustier et le conseil se concentrent sur une éventuelle offre sur Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI et sur un projet de scission des actifs italiens et étrangers d'UniCredit, selon les sources. Sous le mandat de Jean-Pierre Mustier, arrivé en 2016, UniCredit a réduit sa dette, tout en levant des liquidités auprès des investisseurs et en cédant des actifs pour plus de 25 milliards d'euros. L'administrateur français cherche désormais à accroître la rémunération des actionnaires mais cette stratégie se heurte à l'interdiction temporaire de verser des dividendes dans un contexte de pandémie de coronavirus. UniCredit travaille avec Goldman Sachs et JPMorgan à l'élaboration d'un plan stratégique que la direction prévoit de dévoiler au marché au deuxième trimestre 2021, selon des sources. (Valentina Za, Giuseppe Fonte et Gianluca Semeraro; version française Claude Chendjou)

