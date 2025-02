UniCredit prend une participation de 4,1% dans Generali

Elle a souligné ne pas avoir d'intérêt stratégique dans Generali et qu'elle restait entièrement concentrée sur la poursuite de l'exécution de son plan stratégique UniCredit Unlocked, sur l'offre publique d'achat sur Banco BPM et sur son investissement dans Commerzbank.

(AOF) - UniCredit est décidément sur tous les fronts. La banque italienne a indiqué dimanche qu'elle détenait 4,1% du capital de l'assureur Italien, Generali, à la suite d'achats d'actions sur le marché. Elle a souligné que cette participation était " un pur investissement financier ", dont l'impact sur son ratio de fonds propres durs (CTE1) était " négligeable ". UniCredit précise qu’une position supplémentaire de 0,6 % est détenue via ses clients et la couverture associée.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.