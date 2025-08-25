 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
UniCredit porte à 26% ses droits de vote dans Commerzbank
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 10:16

UniCredit CRDI.MI a annoncé lundi avoir porté ses droits de vote dans Commerzbank CBKG.DE à environ 26% en convertissant une partie supplémentaire de sa position synthétique en actions physiques, renforçant ainsi la position de la banque italienne comme premier actionnaire de Commerzbank.

La banque a ajouté que le reste de sa position synthétique devrait être converti en actions physiques en temps voulu, ce qui devrait porter sa participation avec droits de vote dans la banque allemande à environ 29%.

Deuxième plus grande banque italienne, UniCredit est devenu l'an dernier le premier investisseur privé de Commerzbank, malgré l’opposition marquée de l’Allemagne à un rachat complet de la banque allemande.

En juillet, UniCredit avait atteint 20% du capital de Commerzbank en convertissant des dérivés.

UniCredit, qui a obtenu plus tôt cette année le feu vert de la Banque centrale européenne pour monter jusqu’à 29,9% du capital de Commerzbank, a précisé lundi ne pas avoir l’intention de demander une représentation au conseil d’administration "pour le moment".

La banque a indiqué que son investissement "a dépassé nos critères financiers, créant ainsi une valeur significative pour les actionnaires d’UniCredit", tout en reconnaissant une hausse du coût global de l’opération.

"Le retour sur investissement est confirmé autour de 20%", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Claudia Cristoferi, version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

COMMERZBANK
36,630 EUR XETRA +0,47%
UNICREDIT
69,600 EUR MIL +0,59%
