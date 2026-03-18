UniCredit n'exclut pas une offre améliorée sur Commerzbank

(Actualisé avec citations et détails supplémentaires à partir du §5)

Le directeur général d'UniCredit CRDI.MI Andrea Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions.

UniCredit a lancé lundi une offre non sollicitée afin de porter sa participation dans Commerzbank CBKG.DE à plus de 30%, une opération valorisant son concurrent à environ 35 milliards d'euros et visant à le pousser à la table des négociations après 18 mois de statu quo.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley à Londres, Andrea Orcel a déclaré que l'objectif principal de cette offre était de sortir de l'impasse qui a suivi l’acquisition initiale par UniCredit d’une participation dans Commerzbank en septembre 2024, ce qui avait suscité une réaction négative en Allemagne.

Les efforts précédents d'UniCredit s'étaient heurtés à l’opposition de Berlin, ainsi qu'à celle de la direction et des salariés de Commerzbank, la présidente du directoire du groupe allemand ayant par ailleurs qualifié mardi l'offre de son concurrent italien de "très basse".

"Pour nous, le principal objectif de cette offre est de briser l'impasse. La situation dans laquelle nous nous trouvons tous depuis environ 18 mois est sous-optimale pour tout le monde", a déclaré mercredi Andrea Orcel.

UniCredit s'attend à ce que l'offre, qui propose une prime étroite de 4%, ne fasse qu'augmenter légèrement sa participation dans Commerzbank, qui s'élève actuellement à un peu moins de 30%, y compris une partie détenue via des contrats dérivés.

Andrea Orcel a ajouté que les conditions de l'offre pourraient être améliorées si un dialogue aboutissait à "un résultat avec lequel tous les acteurs se sentent à l'aise" et que les préoccupations d'UniCredit "en termes de domaines où nous devrions nous devrions anticiper le comblement des lacunes" étaient prises en compte.

"Sur cette base, pourrions-nous revoir les conditions de l'offre, qui deviendraient alors quelque chose de complètement différent ? ... Bien sûr que nous le pouvons", a-t-il déclaré.

"Pour le moment (...) ce n'est pas un scénario que nous envisageons", a-t-il ajouté.

(Valentina Za; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)