UniCredit: Moody's a relevé sa note à positive information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 11:28









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que l'agence de notation Moody's a relevé les perspectives de la dette privilégiée senior et des dépôts à long terme d'UniCredit, les faisant passer de ' stables ' à ' positives '. Les notes ont été confirmées à 'Baa1'.



L'agence de notation a également amélioré l'évaluation des conditions d'exploitation des banques en Italie, faisant passer le profil macroéconomique de Fort-' à Fort.



Moody's a confirmé que si l'acquisition de Banco BPM était finalisée, le profil financier d'UniCredit resterait globalement inchangé, tandis que la note d'UniCredit pourrait être relevée au-dessus de la note souveraine en cas d'acquisition de Commerzbank par UniCredit.





